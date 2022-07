Calciomercato. Cassata resta in Serie D, il talento dell'Imperia passa al Chieri

La nota del club torinese:

Attaccante, ma anche capace di agire su tutto il fronte d’attacco (partendo dall’esterno o agendo dietro una punta), Lorenzo Cassata, classe 2002, è un nuovo giocatore del Chieri.

Grande operazione del nostro direttore sportivo Antonio Montanaro che porta alla corte di Roberto Sorrentino uno dei giovani più interessanti e incisivi dell’ultima stagione della Serie D.

Cassata infatti, cresciuto nel vivaio del Genoa, dopo una stagione a Vado, passa nel 2020/2021 all’Imperia, dove gioca tre volte da titolare e segna due reti. Nell’ultima annata l’esplosione: 35 presenze (24 dal 1′) e 11 gol realizzati il bottino di una stagione sontuosa.

Ora l’arrivo a Casa Chieri, per crescere ancora e far vedere tutto il suo potenziale: benvenuto in azzurro Lorenzo!