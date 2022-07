Chicchiricchì Run, domenica mattina si riparte da Pietra Ligure

La manifestazione é organizzata dall'Asd RunRivieraRun in collaborazione con il Comune di Pietra Ligure ed il Consorzio Liguria Running e Walking. Una Regione in Movimento, una grande opportunità di crescita sia per tutte le società sportive, sia per tutto il Movimento di Runners e Walkers e per la sinergia tra Turismo, Marketing Territoriale, Promozione, Sviluppo Economico e Sociale. Consorzio che vede l'Asd RunRivieraRun impegnata in prima fila tra i Soci fondatori.