Calcio, Albenga. Marinelli apre le porte del Riva: "Ingressi gratuiti per tutta la stagione. Uniti possiamo andare lontano" (VIDEO)

Dalle lacrime di dolore per la sconfitta del Savona in casa della Sampierdarenese agli occhi lucidi del vernissage all'Annibale Riva: il mondo di Simone Marinelli si è ribaltato nel giro di poche settimane, rivoluzionando completamente le proprie coordinate calcistiche.

Ieri sera il better savonese ha ricevuto i primi applausi dal pubblico ingauno, abolendo di fatto il pagamento per il biglietto d'ingresso per tutta la stagione 2022/2023 e promettendo il massimo impegno nell'arco della propria esperienza in bianconero.

Un percorso che si preannuncia complicato, ma che punta senza false ipocrisie al ritorno in Serie D.