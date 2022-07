Calciomercato, Cairese. Nuovo arrivo dal Finale, dopo Fabbri c'è anche Galli

La nota gialloblu:

La società A.S.D. Cairese 1919 comunica di essersi aggiudicata le prestazioni del centrocampista, classe 1999, Daniele Galli. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Albissola, con cui ha disputato e vinto i campionati di Promozione, Eccellenza e Serie D, e Finale. Un altro rinforzo importante per la rosa guidata da mister Diego Alessi, che ritrova Daniele dopo l'esperienza vissuta insieme, da giocatore, nelle fila dei ceramisti. Queste le sue prime parole in gialloblù: "Come prima cosa vorrei ringraziare il Finale per i quattro anni che abbiamo trascorso insieme, durante i quali mi sono trovato benissimo. Sono contentissimo della scelta che ho fatto, perché sentivo di avere il bisogno di cercare una nuova sfida, dei nuovi stimoli e quando ho ricevuto la chiamata di mister Alessi, con cui ho giocato ad Albissola, e del D.S. Matteo Giribone, ho subito trovato un'intesa, mi sono subito piaciuti il progetto e l'idea di poter giungere in una società importante e strutturata come la Cairese, che ha sempre fatto campionati importanti e che ogni anno cerca di migliorare. Conosco tanti dei ragazzi con cui giocherò, alcuni per esperienze calcistiche condivise, altri avendoli incontrati da avversari. Abbiamo tutte le carte in regola per poter disputare un campionato di livello, anche se non sarà facile vista la difficoltà del campionato di Eccellenza della prossima stagione, ma giocheremo sicuramente a viso aperto contro tutte le formazioni che affronteremo. Questo è il mio settimo anno in una prima squadra e reputo di avere una certa esperienza, nonostante la mia giovane età, in queste categorie; penso di poter dare molto ai ragazzi più giovani, sia dal punto di vista sportivo, sia da quello umano, per dar loro una mano a crescere. L'obbiettivo che mi pongo è, sicuramente, quello di fare bene partita dopo partita; non sono mai stato un grande realizzatore, preferisco far segnare gli attaccanti, quindi cercherò di fornire più assist possibili, ma vorrei togliermi anche qualche soddisfazione dal punto di vista del gol."