Calciomercato, Vadese. Dopo la firma di Romeo c'è anche il portiere Luca Trozzola

L'annuncio azzurrogranata:

Dopo l’ingaggio di Michele “Ciccio” Romeo il mercato della Vadese Calcio inizia con i giovani. Il primo è Luca Trozzola giovanissimo portiere classe 2003, neo vincitore del campionato juniores con il Legino, prelevato in via definitiva. l’innesto di Luca è il segnale di voler puntare alla formazione di nuove leve per un progetto di lungo respiro.

Luca che si affiancherà all’esperto Jacopo "Pappo" Provato avrà modo di crescere al suo fianco, grazie anche agli insegnamenti di mister Corsino preparatore dei nostri portieri.