Tiro con l'arco: ad Alpignano arriva un fantastico record italiano per Lucia Elena

Fantastica giornata per Lucia Elena atleta della compagnia arcieri 5 stelle impegnata in una doppia gara sui 40 metri all’aperto, domenica scorsa ad Alpignano.

La gara prevedeva lo svolgimento di due gare consecutive sui 40 metri per un totale di 144 frecce.

Lucia non solo ha vinto la competizione ma ha anche fatto registrare il nuovo record italiano.

In gara è stata molto costante e nonostante il gran caldo non ha perso al concentrazione e ha ottenuto questo fantastico risultato. Ha sempre tirato con costanza di punteggi e non ha minimamente patito ne la temperatura ne la tensione. Il punteggio ottenuto rafforza la sua seconda posizione nella ranking list nazionale per la qualifica ai campionati italiani di Oderzo TV dal 26 al 28 Agosto.

Nella stessa gara insieme a diversi atleti della nazionale erano impegnati anche tra i seniores Antonio Lamberti che ha conquistato il settimo posto e Marco Astegiano il decimo.

Sabato invece si è svolta sempre all’aperto una gara a Imperia. Ancora per i 5 stelle, alla sua prima gara, tra i giovanissimi arco olimpico, podio con il terzo posto per Tommaso Scognamiglio.

Terzo posto anche nell’arco nudo master per Pasqualino Elena, anche lui alla prima competizione sui 50 metri.