Calcio, Cairese. I gialloblu riabbracciano Franco Pizzorno, Federico Boveri sarà il responsabile dell'area scouting

Queste le parole di Franco Pizzorno in merito al suo ritorno: "L'essermi riavvicinato all'ambiente Cairese, con lo svolgimento della 25^ edizione dei Tornei Internazionali 958 SANTERO Città di Cairo Montenotte, mi ha dato lo stimolo di voler tornare qui per potermi occupare della loro organizzazione. L'ingresso di Fabio Boveri alla presidenza mi ha, inoltre, dato la spinta per accettare e dedicare il mio tempo a questa passione, oltre a quella del ruolo di accompagnatore della prima squadra, che svolgerò assieme alle figure del Segretario Daniel Toro, del Team Manager, Andrea Formica, del Direttore Sportivo,Matteo Giribone e del Responsabile dell' Area Social, Filippo Robaldo. Il progetto è molto buono, ci sono già stati dei movimenti relativi alla prossima stagione, portati dalla famiglia Boveri, alla quale sono molto legato e a cui era molto legato mio padre, di cui conosciamo l'ambizione nel voler portare un miglioramento nel corso degli anni. La volontà di riprendere e di essere presente sul campo è tanta, non manca, ovviamente con la collaborazione di tutti gli addetti che si sono adoperati in questa stagione, ai quali spero di portare un po' di esperienza in più, nonostante l'ottimo lavoro da essi svolto. Ringrazio il Direttore Generale, Franz Laoretti, per la fiducia e spero di poterla ricambiare al meglio in tutti gli ambiti in cui verrò impiegato. Vorrei, inoltre, spendere due parole in merito a Federico Boveri, ragazzo di grande intelligenza, che svolgerà un compito importante come quello del Responsabile Scouting, una figura dirigenziale mai avuta a Cairo,