Calcio, Tornei Estivi. Primo giro di boa per la Savona Cup: i risultati delle prime tre giornate di gare

E’ partita la 5° edizione della Savona Cup, il torneo di calcio a 7 iniziato nella giornata di domenica, organizzato con la collaborazione della Libertas, divenuto da quest’anno “Memorial Stereo +”, fa fatto un primo giro di boa.

Nella giornata di ieri infatti si è osservato un turno di riposo, dopo tre giorni frenetici di gare.

Nel girone A troviamo in testa il Bar del Comune, che è riuscito a strappare un punto ai Lido e una netta vittoria per 6 a 0 contro I Talla boys, con mattatore Macagno autore di 4 reti. Subito dietro in classifica troviamo invece i campioni in carica dell’Impresa Edile Petrit Lleshi / Pollo de Fugo e Aston Birra, squadre a punteggio pieno con una sola gara disputata. I primi, hanno annientato un Lido molto rimaneggiato viste le numerose assenze, mentre i secondi hanno battuto di misura I Talla boys. Questi ultimi sono invece a secco di punti, nonostante le due partite disputate.

Prosegue senza sosta il testa a testa tra Pro Secco e Vecchia Savona 1880 nel gruppo B, entrambe a punteggio pieno dopo due gare, in campo nella super sfida di questa sera. Entrambe le compagini hanno sconfitto i ragazzi del Atletico al Bar con lo stesso medesimo risultato, un roboante 8-1. Per differenza reti è avanti però la squadra guidata da Francesco Pippo, grazie alle due triplette messe a segno da Metalla, ad ora, capocannoniere del torneo. Dietro di loro, tre squadre a zero punti, i già nominati Atletico al Bar, i Los Latinos e I Tonici. Questi ultimi due però solo con una partita disputata, con ancora 9 punti in ballo.

1° GIORNATA

PRO SECCO – ATLETICO AL BAR 8-1

Reti: Calcagno (2), Valdora, Limonta, Carminati, Ottonello (2), Frumento (P); Dakaj (A)

2° GIORNATA

ASTON BIRRA – I TALLA BOYS 2-1

Reti: Crispino, Murialdo (A); Bolla (I)

LIDO SPA&RESORT – BAR DEL COMUNE 2-2

Reti: Grandoni, Durante (L); Carocci, Panucci (B)

I TONICI – VECCHIA SAVONA 1880 2-5

Reti: Autogol, Monni (I); Conti, Metalla (3), Preci (V)

3° GIORNATA

BAR DEL COMUNE – I TALLA BOYS 6 - 0

Macagno (4), Panucci, Vezzolla

PRO SECCO – LOS LATINOS 2 – 1

Reti: Certomà, Molinari (P), Grabinski (L)

LIDO SPA&RESORT – IMPRESA EDILE PETRIT LLESHI / POLLO DE FUEGO 2-7

Reti: Beani, Grandoni (L), Esposito, Cuka (2), Ninivaggi, Doffo, Anselmo, Battistel (I)

VECCHIA SAVONA 1880 – ATLETICO AL BAR 8-1

Reti: Preci, Metalla (3), Conti (2), Tona, Crocilla (V); Dakaj (A)