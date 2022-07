Calciomercato. L'Argentina Arma si rinforza ulteriormente con l'ex Finale Luca Conrieri

il comunicato:

Primo tassello difensivo dunque per l’Argentina Arma che, grazie al direttore sportivo Denis Settime e al direttore tecnico Roberto Borgese, dopo aver piazzato due colpi importanti nella metà campo, come Ciaramitaro e Tarantola, inizia a puntellare il reparto della difesa.



Conrieri, classe ‘94, è un difensore esterno adattabile sia sulla fascia sinistra che destra e vanta una grande esperienza.

Nella sua carriera ha vestito le maglie di: Imperia in Eccellenza, S.S. Argentina in serie D, Finale, dove rimase per due stagioni nel campionato di Eccellenza, Taggia, dove conquistò la promozione in Eccellenza per poi passare in Prima Categoria con la Sanstevese.



La società ringrazia Luca per aver sposato la causa rossonera e gli augura buon lavoro.