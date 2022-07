Savona, una città che ha dato i natali a calciatori fortissimi

Ci sono città e città: alcune di queste oltre a essere molto interessanti a livello culturale hanno quel qualcosa in più in grado di affascinare. Nel caso di Savona quel qualcosa in più è l’aver dato i natali a calciatori fortissimi, che negli anni si sono contraddistinti non solo per aver fatto la differenza in Serie A ma anche per aver vinto titoli prestigiosi in patria e all’estero.

Un grande onore questo per l’intera Liguria, che con il pallone vanta un legame storico, che ha avuto inizio il secolo scorso con l’attaccante Giorgio Borgo, il più grande cannoniere del Savona FBC, e che continuerà con una certezza come Andrea Barberis, centrocampista di proprietà del Monza delle meraviglie pericolosissimo soprattutto sui calci di punizione. Ovviamente non c’è solo lui a inorgoglire i savonesi, ma anche Michele Marcolini, nipote dell’indimenticato Roberto Longoni, fuoriclasse assoluto del Savona FBC, con all’attivo 340 presenze in Serie A e 37 reti. Centrocampista di quantità ma anche di qualità, essendo stato una mezz’ala dal piede raffinato che ha offerto il suo prezioso contributo a Bari, Atalanta e Chievo, ha tenuto alto il nome della dinastia di calciatori da cui proveniva.

E che dire poi di Christian Panucci, difensore vecchio stampo che era solito fermare l’avversario nei pressi dell’area di rigore piuttosto che anticiparlo in scivolata (come faceva un certo Alessandro Nesta), che con Milan, Real Madrid, Chelsea e Roma ha vinto tutto quello che c’era da vincere? 2 Champions League, 1 Supercoppa UEFA e 1 Coppa Intercontinentale sono solo una piccola parte del suo prestigioso palmarès, che annovera, tra le altre cose, anche 2 ori conquistati a Francia ’94 e a Spagna ’96 quando giocava per la Nazionale U-21.

El Shaarawy: una risorsa da sfruttarsi a partita in corso

Oltre a Panucci, un altro savonese d.o.c. è El Shaarawy. Attaccante dai colpi importanti che negli ultimi anni si è un po' perso – quando era al Diavolo era considerato una promessa del calcio italiano – il Faraone, oggi alla Roma, è una risorsa di qualità su cui fare affidamento soprattutto a partita in corso, adesso che il calcio moderno si presenta privo di soste. A causa di un calendario sempre più fitto in cui si gioca praticamente ogni 3 giorni, il quale impatta negativamente su tutti gli 11 in campo, in particolar modo su quelli che fanno della classe la loro arma migliore, Stephan può da un lato far rifiatare i compagni più utilizzati e dall’altro lato fare la differenza anche in pochi minuti. Insomma, anche se a “mezzo servizio” l’ex Milan potrebbe fare comodo a Mourinho, che il prossimo anno sogna in grande dopo aver vinto con i colori giallorossi la prima edizione della Conference League. Vero è che sul futuro dell’italiano non c’è ancora chiarezza, almeno stando alle voci per cui potrebbe lasciare la Capitale a fronte di un’offerta di 10 milioni di euro. Offerta importante quest'ultima, che per ora nessun club ha formulato.

Un tuffo nel passato

La città di Savona vanta anche altri campioni, forse meno conosciuti tra i più giovani appassionati di pallone, come Luigi Pendibene e Matteo Solari. Il primo è stato un ottimo portiere, che ha giocato 68 volte in Serie A, tra la metà degli anni ’40 e la fine degli anni ’50, militando per Palermo, Novara e Torino. La sua specialità era quella di sapersi posizionare ottimamente tra i pali, un aspetto questo che ha fatto la fortuna di tutti i numeri 1, almeno fino agli anni ‘2000. Da quel momento in poi saper giocare con i piedi e innescare le ripartenze più pericolose è diventato l’aspetto più importante. Il secondo, invece, si è fatto apprezzare in mezzo al campo per la sua capacità di “mordere le caviglie” a qualsiasi avversario passasse dalle sue parti. Solari rispetto a Pendibene è stato però molto sfortunato, avendo avuto una carriera caratterizzata da continui infortuni che ne hanno frenato l’ascesa. Protagonista assoluto con la maglia del Modena in Serie B, in A è riuscito a collezionare una sola presenza.