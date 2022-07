Per i nuovi arrivi bisognerà attendere ancora qualche giorno, ma confermare già un buon numero di giocatori rappresenta il primo passo per il nuovo capitolo in Promozione del Soccer Borghetto.

Dopo la permanenza annunciata di Viola, Taku, Serra, Auteri e Carparelli, mister Delfino avrò anche con sè i difensori Andrea Gagliardo e Fabio Angelico, i centrocampisti Matteo Di Lorenzo e Simone Staltari e l'attaccante Edward Molina.