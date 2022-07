Calcio, Ceriale. Stasera al Merlo c'è la penalty Cup

Il comunicato:

L’asd Ceriale Progetto Calcio organizza il primo torneo dei rigori a squadre aperto a tutti. Una manifestazione nella quale, squadre composte da un portiere e cinque tiratori, si sfidano dal dischetto a colpi di calci di rigore in un contesto divertente e di festa. L’evento, patrocinato dal Comune di Ceriale con il supporto dell’Associazione Bagni Marini di Ceriale, vanta la partecipazione di 38 squadre iscritte suddivise in 3 categorie: Open, Baby e Under.

Si tratta infatti del primo torneo simile del comprensorio aperto anche alle leve dei più piccini in totale coerenza con la filosofia del Ceriale Calcio, particolarmente attenta alla valorizzazione dei giovani. Il 9 Luglio, a partire dalle 18.30, team di ragazzini ma anche di sole ragazze e di pensionati proveranno a conquistare i numerosi premi in palio. Oltre ai giocatori, però, verranno coinvolti anche gli spettatori con cibo, musica, stand e giochi simpatici. Saranno tantissimi anche i volti noti del panorama calcistico locale e le vecchie glorie che si ritroveranno al Merlo, così come i tesserati di altre settori giovanili del comprensorio che hanno deciso di iscriversi condividendo lo spirito della manifestazione. Il comitato organizzatore ha voluto dichiarare: “Già da un paio di anni stavamo pensando ad un evento simile, ma i lavori al Merlo ed il Covid hanno placato la nostra sete di divertimento. Ora che l’impianto è pressochè terminato abbiamo realizzato che un evento estivo potesse divertire i nostri tesserati durante la pausa estiva, ma soprattutto coinvolgere anche i numerosi turisti che vengono in vacanza a Ceriale e vogliono passare una serata diversa coniugando sport e divertimento. Anche l’associazione OK Ceriale ha voluto sostenerci finanziando l’acquisto di trofei così come il Consigliere Regionale Stefano Mai.

Per noi l’obiettivo è coinvolgere quanto più possibile le associazioni ed il tessuto imprenditoriale Cerialese: tutti abbiamo a cuore la nostra stupenda cittadina ed eventi come questi, nel loro piccolo, possono farla apprezzare di più ai turisti ma anche ai cittadini stessi che possono ritrovarsi su un campo da gioco dopo tanto tempo”. L’elenco delle Squadre che hanno aderito alla Ceriale Penalty Cup: Categoria Baby (leve 2009-2010)

I Loanesi

Askappati

Chapeu F

C Bagni Itaglia

I totini

La bottega del caffè Savona

Gli amici del Finale

Galacticos

Santos 2022

Artestile Parrucchieri

Manchester Simy

Accipicchia

Categoria Under (leve 2007-2008)

CLM Degola

Pizzeria da Piero

Liverpolli

Scarsenal FC

I Boyz della LoaCity

Categoria Open (dal 2006)

Aquile di Fuoco

Macelleria Pontetto

Mo je faccio er cucchiaio

Fa Fumme Pompe

Funebri Liguri - Ex Alassio Fc

I Monelli di Sportelli

Erremme società cooperativa

Edil Miranda

I Lattai della latteria

Autofficina Venezia

Limpia Pulizie

Caffè Caliente

Dagghe cu u pè duru

Holly e Benji

Rivierhause

I Muppets

I vitelloni - Bar Pasticceria Bacicin

Draft Scola Beaer

Pontelungo in botta

Mauri’s Pub

Speed Pizza Imperia