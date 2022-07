Calciomercato. Bel colpo per la mediana dalla Sanremese, il girone A ritrova Alessio Rizzo

La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la prossima stagione 2022/23 del centrocampista Alessio Rizzo.



Nato a Catania il 3 ottobre 1998, alto 1.81 per 72 kg, Rizzo è cresciuto nel settore giovanile del club etneo. Anche se può giocare da mezzala, Alessio è il classico trequartista. In D ha esordito in prestito nella stagione 2017/18 nell’Union Feltre (32 presenze, 5 reti), poi ha vestito anche le maglie di Avellino, Marina di Ragusa, Borgosesia, Troina e Paternò. Quest’anno al Paternò (serie D, girone I) ha disputato la sua migliore stagione, sfiorando i play off e collezionando 7 gol in 34 presenze.



“A Paternò la forza del gruppo è stata il nostro segreto – dichiara Rizzo – non eravamo certamente una delle squadre più attrezzate del girone, ma abbiamo dato filo da torcere a tutti. Quando mi ha chiamato la Sanremese non ci ho pensato un attimo. Sono venuto a giocare a Sanremo da capitano del Borgosesia e sono rimasto molto colpito dalla città. C’è il mare, per me è come essere a casa. Ringrazio la società che ha creduto in me, farò di tutto per essere all’altezza delle aspettative. Sono un centrocampista offensivo, un trequartista, ma mi adatto: posso giocare da mezzala più indietro o anche più avanti da esterno d’attacco, dipende come intende utilizzarmi il mister. So che la Sanremese vuole provare a fare una grande stagione e che sta allestendo una squadra competitiva. Ho giocato con Aperi a Troina: è fortissimo, sicuramente è un elemento di categoria superiore. Spero di poter dare il mio contributo per far sognare i tifosi e per regalare a tutti coloro che tengono alla maglia biancoazzurra le gioie che tanto desiderano“.