Calciomercato, Imperia. Dalla Tritium ecco Simone Guida

Nato nel 2000 è cresciuto calcisticamente nella Virtus Entella prima e nella primavera del Livorno poi. Nonostante la giovane età può inoltre già vantare un buon curriculum in Serie D.

Nell'ultima stagione ha vestito la maglia della Tritium con 20 presenze. In precedenza quelle di Prato, Casale, Agropoli e Sanremese.

Queste le sue prime parole da neroazzurro: “La chiamata dell’Imperia mi ha fatto davvero piacere. Avevo anche qualche altra proposta, ma quando ho sentito il mister e il direttore ho accettato la loro senza dubbi. Parliamo di una società storica, con una grande tifoseria e un ambiente caldo che sicuramente sarà uno stimolo importante”.

Che tipo di giocatore è Simone Guida?

“Sono un centrale che si può adattare a tutti i ruoli e moduli difensivi – spiega. Nell’ultima stagione ho giocato anche da terzino. La mia principale caratteristica è quella di essere un marcatore che punta molto sul fisico”.

Sulle aspettative personali per questa stagione…

“Cercherò di mettermi in mostra il più possibile continuando il mio percorso. So che la società è molto ambiziosa al di là della categoria in cui saremo. Mi metterò a disposizione del mister con l’obiettivo, logico, di dare il massimo”.

Guida chiude poi con un saluto ai tifosi neroazzurri: “Un grosso saluto ai tifosi. Mi fa davvero molto piacere vestire questa maglia gloriosa, la mia promessa è che darò sempre tutto in campo. Forza Imperia”.