Doppia operazione in entrata per il direttore sportivo della Priamar, Giuseppe Graziano, pronto a guardare in casa White Rabbit per ampliare la rosa a disposizione di mister Pusceddu.

Hanno infatti deciso di vestirei colori rossoblu il difensore Arbi Gjepali, classe 2000 e il centrocampista Andrea Scaramelli, leva 1986.

Entrambe le operazioni sono state ufficializzate nella giornata di ieri