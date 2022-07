Pallapugno, stasera Imperiese attesa in semifinale di Coppa Italia: Raviola sfida Vacchetto nel big match

Notti di coppa per la Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese che, stasera alle 20:30, sarà di scena allo sferisterio di Cortemilia per la semifinale di Coppa Italia. Di fronte a Raviola e compagni, si opporrà il campione d’Italia Massimo Vacchetto, autentico fenomeno del pallone elastico.

Un ostacolo probante per la formazione dolcedese che, da quarta piazzata del girone d’andata, ha incrociato la capoclassifica. La quadretta piemontese non ha mai lasciato il primato chiudendo la stagione regolare a 14 punti, l’Imperiese ha poi recuperato terreno fino all’attuale quota 13 del secondo posto. E a fare la differenza in campionato, fin qua, sono stati i due scontri diretti che hanno visto Vacchetto vincitore per 3-9 al ‘Gandolfo’ e con un 9-2 casalingo.

Discorso diverso in Coppa: la semifinale si disputerà in gara secca ai 9 giochi, in casa della meglio piazzata al girone d’andata (appunto Cortemilia). Arbitrerà la coppia Ferracin – Grasso.

La vincente accederà alla finale, domenica 27 agosto ore 21:00 a Bormida, ed incontrerà Araldica Castagnole Lanze. L’altra finalista già si conosce dato il forfait medico dichiarato dall’Augusto Manzo di Enrico Parussa, ex Imperiese.

Intanto è stato reso noto il calendario dei Playoff di Serie A. L’Imperiese comincerà in casa, sabato 16 luglio alle ore 20:30, contro Araldica Castagnole; osserverà poi un turno di riposo per riprendere il 25 luglio a Canale. Chiusura fissata il 5 settembre a Cortemilia. In questa fase, si sfideranno tra loro (andata e ritorno) le prime cinque classificate: partiranno dalla precedente classifica ma le vittorie varranno due punti e non più uno. Al termine, le prime tre della graduatoria accedono alle semifinali mentre quarta e quinta vanno gli spareggi contro le prime due piazzate dei playout.