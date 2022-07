Calcio, San Stevese. Promozione per il team manager Mistretta, ora è il nuovo direttore sportivo

l'USD Sanstevese comunica di aver promosso a Direttore Sportivo l'attuale Team Manager Melchiorre Mistretta; Quest'ultimo potrà contare su due figure di fiducia come Luca Cavalcante ed Ivan Bertagni, i quali fungeranno come suoi stretti collaboratori. La scelta é stata fortemente voluta dal Direttore Generale Enrico Vella, con la "benedizione" del Presidente Alex Buffa.

Il neo dirigente, classe 71, cresciuto nella Scuola Calcio del Gabetto ed ex fluidificante nei settori giovanili di Nolese (under 16) e Real Veneria (under 18), concluse precocemente la sua carriera da calciatore per motivi di lavoro, dopo aver vestito la maglia del Robassonero per tre anni in 3'Categoria.