Calciomercato, Baia Alassio. Mister Bella ritrova in giallonero il difensore Matteo Combi e il fratello Turi

Il primo riguarda la conferma del laterale Angelo Rossi , mentre il volto nuovo nell'organico delle vespe (ma non per mister Bella) è il difensore Matteo Combi .

Il direttore generale Gerry Gerundo ha inoltre annunciato l'arrivo di Salvatore Bella.

"L'accordo con Turi è stato raggiunto ieri. Si tratta di un bomber di razza e con la sua esperienza non potrà che dare una mano a tutti i nostri giovani.

A giorni ci saranno grosse novità, siamo in contatto con società di rilievo in zona per chiudere un paio di trattative molto interessati che, in tandem con il direttore sportivo Gianotti, stiamo portando avanti".