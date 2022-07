Il grande padel sbarca in Liguria. Imperia ospiterà l'unica tappa ligure del circuito nazionale Fit Open

I big italiani del padel sono questa settimana di scena a Imperia, sui campi del Don Quique, in zona San Lazzaro (all’interno dello storico circolo tennis cittadino), dove prende il via stasera l’unico appuntamento ligure del neonato circuito Fit Open Padel, composto da nove tappe, ognuna delle quali mette in palio un montepremi da 10.000 euro, e un Master finale. Previsti sia il tabellone maschile che quello femminile. E’ il quarto anno che il Don Quique, attivo solo dal 2018, ospita un torneo a carattere nazionale. La competizione è stata presentata questa mattina, alla presenza dell’assessore allo sport del Comune di Imperia, Simone Vassallo, del fiduciario locale del Coni, Antonello Motosso, e dei responsabili del Don Quique, Giovanni Fornaro e Matteo Parodi, rispettivamente presidente e vice. “Il padel è uno sport in ascesa esponenziale e il circolo Don Quique sta facendo un lavoro eccezionale – ha dichiarato Vassallo -. L’area di San Lazzaro, alle spalle del porto, è di fatto una cittadella dello sport, facilmente raggiungibile tramite la ciclabile, e prossimamente l’offerta sarà ulteriormente arricchita. Il torneo che inizia oggi ha anche un’importante valenza turistica”.

In collegamento da Genova è intervenuto il presidente del Comitato Regionale della Federazione Italiana Tennis e vicepresidente del Coni Liguria, Andrea Fossati: “L’assegnazione dell’evento al Don Quique è dettata solo da motivi meritocratici. Si tratta di un circolo tra i più belli della Liguria, all’avanguardia, che di recente è diventato anche centro tecnico giovanile. La Fit sta replicando nel padel il format che ha portato nel tennis i grandi risultati che sono oggi sotto gli occhi di tutti. A livello di praticanti e di campi da gioco, la provincia di Imperia è la più attiva della nostra regione, in cui i tesserati sono oltre 2.000, pari a circa un quarto dei praticanti abituali. Possiamo contare su 62 club affiliati, con 132 campi a disposizione. E’ anche grazie a questo importante aspetto del movimento che la Liguria ha ottenuto l’organizzazione di una di queste tappe”. A proposito di impianti, uno degli ultimi ad essere stato di recente omologato è quello di Pontedassio, presso la struttura al coperto di località Rugge (ribattezzata Qupola), che il Comune della Valle Impero ha assegnato in gestione al Don Quique. I due campi da gioco a disposizione si aggiungono a quattro di San Lazzaro e fanno del sodalizio imperiese uno dei due soli circoli liguri con sei campi.

Al Don Quique Fit Open, sostenuto anche dalla Regione Liguria a patrocinato da Coni e Provincia di Imperia, risultano già iscritti oltre 150 atleti, provenienti da diverse regioni d’Italia. Tra i partecipanti anche alcuni stranieri (spagnoli ed argentini), tesserati per club italiani. Il regolamento prevede un massimo di un giocatore di nazionalità estera a coppia. Il torneo, che scatta oggi alle 18.30, è aperto a tutte le categorie (dalla quarta alla prima) che entrano in scena giorno dopo giorno. Per questo le iscrizioni per i giocatori di livello più alto sono ancora aperte. La giornata di domenica prossima, 17 luglio, sarà quella più importante, con le semifinali alla mattina e le finali nel pomeriggio, prima quella femminile, alle ore 15, e poi quella maschile (dalle 16 circa). A seguire la cerimonia di premiazione. L’accesso per il pubblico intorno ai campi da gioco è libero. Questi i nomi di alcuni dei protagonisti più attesi del tabellone maschile: Mauricio Lopez Algarra, Simone Incovino, Mattia Guerra, Joshua Pirraglia, Nicolas Brusa, Matteo Savoldi, Edoaedo Eremin, Alesandro Belotti, Matías Granes. Per il femminile: Francesca Campigotto, Alba Izquierdo Rodriguez, Annalisa Bona e Martina Parmigiani. L’Open è stato preceduto nei giorni scorsi da un torneo sociale che ha garantito ai vincitori la wild card per il torneo nazionale.

Rinviata a settembre la conferenza sull’alimentazione che avrebbe dovuto fare da prologo alla manifestazione. Da segnalare che quella di Imperia è la terza tappa del circuito Open Padel 2022, che ha in Babolat il main sponsor nazionale. Le precedenti si sono svolte nel mese di giugno in Abruzzo e nelle Marche (San Benedetto del Tronto). Seguiranno appuntamenti in Sicilia, Veneto (a Treviso, presso il prestigioso Racquet Club di Adriano Panatta), Sardegna, Umbria, Trentino Alto Adige e Calabria, con tappa finale nel Lazio, a metà dicembre. La copertura televisiva è garantita da Supertennis che effettuerà un servizio nella giornata di domenica