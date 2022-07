Calcio, Vado. Il rammarico di Franco Tarabotto: "Con Giuffrida non ci siamo più sentiti, aveva palesato la volontà di approdare in Serie C

Le dichiarazioni di Giuseppe Giuffrida, pubblicate stamane dalla Sanremese, sembravano aver chiuso nel migliore dei mondi il rapporto tra il centrocampista catanese e la società del presidente Franco Tarabotto.

Il giocatore ha tenuto infatti a ringraziare la società rossoblu, per il trattamento ricevuto per tutta la sua permanenza al "Chittolina".

Lo stesso Tarabotto ha voluto però fare una precisazione.

"Ho appreso oggi del passaggio del giocatore alla Sanremese e sia alla società che al ragazzo auguro i migliori risultati sportivi.

Reputo però le dichiarazioni di Giuffrida e le valutazioni sulla famiglia Tarabotto inopportune, in quanto dopo il termine della stagione non c'è stato più alcun tipo di contatto con il ragazzo, sennò un saluto a fine campionato.

Il problema sorge perchè ci era stato prospettato l'interesse del giocatore nell'approdare in Serie C e in quel caso non avremmo avuto nulla da obiettare, rimanendo d'accordo sul fatto che, nel caso non ci fossero stati contatti con società di terza serie, ci saremmo riaggiornati per un'eventuale permanenza.

Da quel giorno non ci siamo più sentiti, fino alla mia scoperta odierna del passaggio alla Sanremese.

Ritengo ogni commento superfluo".