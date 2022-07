Il comunicato:

Il Celle Varazze FBC è lieto di dare il benvenuto a Filippo Ramon Turone, centrocampista classe 2003 proveniente dal Vado. Il momento della firma alla presenza di Stefania Villa e Sara Russo, responsabile della segreteria, che la società ringrazia caldamente per l’enorme lavoro che sta svolgente in questo periodo di cambio societario, in coordinato con la federazione di Savona e Genova.