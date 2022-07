Il comunicato del Borghetto:

"Cresciuto qui, dopo un brillante settore giovanile al Genoa, lo scorso anno fa una scelta che quasi nessuno avrebbe fatto: lascia una squadra prima in Eccellenza e, nonostante le numerose offerte, decide di tornare da noi, ultimi in prima categoria, a zero punti.



Dopo una rincorsa incredibile e un'amara retrocessione, un nuovo anno insieme.



Bentornato a casa, Andrea".