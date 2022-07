Calciomercato. Prima ufficialità in ingresso per il Ceriale, ecco Federico Piazza

Il comunicato:

L’ASD Ceriale Progetto Calcio è lieta di comunicare di aver perfezionato l’accordo con il giocatore Federico Piazza.

Federico, centrocampista classe 1987, ha un passato calcistico davvero molto prestigioso. Cresciuto nelle giovanili del Milan, ha poi esordito in C1 vestendo le maglie di Cremonese e Massese. Successivamente è passato alla serie B svizzera con la Chaux de Fonds e al Voghera in serie D. In Liguria ha vestito le maglie di Alassio, Albenga, Dianese e Soccer Borghetto.

Nel suo curriculum calcistico ci sono: 2 finali Coppa Italia Primavera, 1 finale Coppa Italia Serie D, 3 Coppe Liguria (1°, 2° categoria e Promozione) e 2 campionati.

Un giocatore che per qualità ed esperienza ha pochi rivali, ma soprattutto un punto di riferimento importante per i tanti giovani in rosa. Piazza ritrova Mister Brignoli con il quale ha disputato un ottimo campionato di Promozione nella stagione 2021-2022 conquistando anche la Coppa Italia Promozione.

Non vediamo l’ora di vederlo in campo insieme ad altre figuri di qualità come Buonocore e Hamati.