Calciomercato. Un altro ex Vado per la Sanremese, dopo Aperi c'è anche il centrocampista Beppe Giuffrida

Si amplia la pattuglia catanese in quel di Sanremo.

Dopo Aperi e Alessio Rizzo, anche Giuseppe Giuffrida ha firmato per i matuziani.

Il centrocampista classe 2002 è stato uno dei migliori interpreti del ruolo all'interno del girone A, dimostrando anche estrema duttilità.

A inizio della scorsa stagione mister Solari lo ha schierato come mezz'ala nel 4-3-3, ma durante l'indisponibilità di Costantini si è anche ben districato come regista.

Il comunicato:

La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la prossima stagione 2022/23 del centrocampista Giuseppe Giuffrida.

Nato a Catania il 28 dicembre 2002, alto 1.78 per 72 kg, Giuffrida è cresciuto nel settore giovanile del club etneo. Ha esordito in D nel 2020 con il Biancavilla, poi nel corso dello stesso campionato è passato al Troina. Nella stagione appena conclusa ha disputato un ottimo torneo nelle fila del Vado, totalizzando 25 presenze in campionato. Centrocampista d’ordine, dotato di grande temperamento, può giocare sia da play che da mezzala.

“La Sanremese – dichiara Giuffrida – ha grandi ambizioni, sono orgoglioso di entrare a far parte di questo progetto. Già nella scorsa stagione c’era stato un contatto con il club biancoazzurro e quando si è concretizzata questa possibilità ho detto subito di sì. Avendo giocato a Vado ho potuto seguire da vicino il campionato che ha fatto la squadra matuziana: tanti giocatori sono rimasti e sono tutti molto forti. Tra i nuovi ho giocato insieme con Aperi a Troina e nel Vado e anche con Rizzo nel settore giovanile del Catania. I numeri sono dalla loro parte, sono entrambi calciatori di categoria superiore, ci daranno una grossa mano. A Vado sono stato impiegato sia da mezzala che da play, il ruolo che credo mi sia più congeniale. Mi metto a disposizione del mister e della società che ha creduto in me. Ringrazio anche la famiglia Tarabotto che a Vado mi ha trattato benissimo e non mi ha fatto mai sentire un Under. Parlerò appena potrò di Sanremo anche con Lo Bosco che a Vado per me è stato più di un capitano: persone come lui nel mondo del calcio sono rare, sono stato fortunato ad averlo incontrato perché è un uomo vero. Darò più del cento per cento per la maglia biancoazzurra, mi auguro di entrare nel cuore dei tifosi e di scrivere una pagina importante per la storia del club insieme a tutti i miei compagni“.