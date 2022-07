Calcio, Veloce. Definite le cariche sociali per la prossima stagione, ma si mormora dell'ennesimo ribaltone in panchina

Sabato scorso la Veloce ha varato l'organigramma societario per la stagione sportiva 2022-23, definendo ogni tipo di carica sociale.

Il presidente Viti ha espresso parole di ottimismo al termine dell'assemblea:

"Ripartiamo con entusiasmo per quest'annata che speriamo non sia piu' funestata dai problemi della pandemia," ha detto il Presidente Viti parlando al Consiglio, "importanti progetti sono all'orizzonte per la nostra storica società e il Consiglio insieme al sottoscritto si impegneranno al massimo per realizzarli. L'amicizia che mi lega ai consiglieri oltre agli attestati di stima che ho avuto in questi mesi da molte componenti del mondo del calcio e non solo, mi hanno convinto a proseguire l'attività con ancora maggiore determinazione."

Ciò però che filtra da radio mercato è il possibile cambio della guardia, il secondo in poche settimane, sulla panchina granata.

L'opzione Marco Durando (dopo le dimissioni di Ermanno Frumento) sarebbe infatti venuta meno, con una virata nelle ultime ore su Fabio Musso, ex tecnico del Valleggia e guida degli under 17 granata nell'ultima stagione.

La società al momento non commenta, ma sarà sufficiente attendere i prossimi giorni per osservare eventuali sviluppi.

L'organigramma

Presidente: Bertrand Viti

Vice Presidenti: Francesco Sanguineti e Raffaele Monaco

Direttore Generale: Lucio Robustelli

Segretario Generale: Salvatore Lorito

Segretario Prima Squadra: Piero Ferraro

Consiglieri: Giorgio Levo, Tiziano Esposito, Mario Pistone e Davide Grandi

Dirigenti: Ezio Botasso e Antonino Cannella

Responsabile della comunicazione e marketing: Dario Biato

Responsabile sito web: Puccio Peritore