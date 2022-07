Canottieri Sabazia: cambio di sede per il Regionale Open, ecco com'è andata a Massaciuccoli

La Canottieri Sabazia protagonista sul lago di Massaciuccoli nella Gara regionale Open sulla distanza di Mt 1.000 e 500 per le categorie maggiori e Mt 200 e 2000 pe Canoa Giovani. Le gare si sono svolte al termine del Campus che la società ha organizzato con la collaborazione della società locale C.C.C Versiglia, interrompendo dopo 45 anni la location di Osiglia, in quanto il Centro Regionale di Canoa e Canottaggio, era chiuso per cambio gestione.

Le gare si sono svolte sabato sulla distanza dei 2.000 mt (canoa Giovani) 1.000 e 500 per ragazzi, junior, senior, mentre la domenica mt 500 per i grandi e 200 per i piccoli. Dodici le società presenti in rappresentanza della Toscana, Emilia Romagna e la Liguria rapresentata dalla società Savonese, oltre 300 gli atleti che, malgrado il caldo torrido, hanno dato vita a gare interessanti anche dal punto di vista tecnico oltre che spettacolari,

I 20 atleti biancorossi appartenenti a tutte le categorie allievi, cadetti, ragazzi, junior e senior, hanno conquistato nelle due giornate ben 6 ori 10 argenti e 4 bronzi per un totale di 20 medaglie





RISULTATI MT 1.000:





- K2 senior Ludovico Spezialetti- Giulio Vaira 1° Classificato

- K1 Paracanoa Toni Esperio 1° Classificato

- K1 senior Giulio Vaira 2° Classificato

- K2 Junior Samuele Dossetti-Filippo Spezialetti 2° Classificato

- K4 Senior Ludovico Spezialetti- Giulio Vaira

Francesco Lai-Matteo Gerace 2° Classificato

- K1 Junior Samuele Dossetti 3° Classificato

- K2 senior Franesco Lai-Matteo Gerace 3° Classificato













RISULTATI MT 500:

- K1 Paracanoa Toni Esperio 1° Classificato

- K2 senior Ludovico Spezialetti- Giulio Vaira 2° Classificato

- K1 senior Giulio Vaira 2° Classificato

- K4 Senior Ludovico Spezialetti- Giulio Vaira

Francesco Lai-Matteo Gerace 2° Classificato

- K1 Ragazzi Filippo Spezialetti 3° Classificato









RISULTATI CANOA GIOVANI 2.000:

- K1 4,20 Allievi B F. Noemi Scordino 1^ Classificata

- K2 cadetti B Alessio Colombo-Paolo Ricco 1° Classificato

- K1 4,20 Allievi B F. Olimpia Giusto 2^ Classificata

- K2 cadetti B Samuele Vezzoso-Mineo Alessandro 2° Classificato









RISULTATI CANOA GIOVANI 200:





- K2 5,20 Allievi B F. Noemi Scordino.Olimpia Giusto 1^ Classificato

- K1 4,20 Allievi B F. Noemi Scordino 2^ Classificata

- K1 cadetti B Paolo Ricc 2° Classificato

- K1 4,20 Allievi A.M. Pietro Nasuti 3° Classificato



Soddisfatta la Presidente Cristina De Gregori e gli allenatori Laura Bentivoglio e Emanuel Cabib per la crescita della squadra. Prossima gara in programma, San Giorgio di Nogaro il 16/17 luglio per il circuito canoa giovane, dove la società parteciperà con sette atleti e il lago di Revine (Vittorio Veneto) il 23/24 Luglio, campionato Italiano per società dove scenderanno in acqua 18 atleti.