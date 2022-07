Savona. Ampia partecipazione per il corso "Difesa Donna" targato Libertas

Si è concluso con notevole successo il corso “Difesa Donna Savona” organizzato e finanziato dalla Libertas, Ente di promozione Sportiva riconosciuta dal Coni e diretto dal Maestro Stefano Lo Muzio, figura già nota come garanzia di qualità nel settore della difesa personale in diverse iniziative già svolte in precedenza.

Gli incontri programmati in diverse serate, hanno avuto l’obiettivo di far comprendere ai diversi partecipanti la via della prevenzione, e la preparazione adeguata attraverso un percorso di apprendimento atto ad ottenere un atteggiamento proporzionale per salvaguardare la propria incolumità, senza eccedere nella pratica, ma attuabile da qualsiasi individuo in circostanze di difficoltà, anche senza opportuna e specifica preparazione atletica.

insieme al Team della propria Associazione il Maestro Lo Muzio è riuscito a portare a termine con notevole successo un percorso prestabilito, di cui visto le numerose adesioni e l’interesse suscitato avrà modo di ripetersi in tempi brevi, ai fini di evidenziare e trasmettere concetti di sicurezza e prevenzione alla violenza, argomento di cronaca attualmente molto sentito e presente anche tra i più giovani.

Il Coni,ed in particolare la Libertas, ringrazia sentitamente il Maestro Stefano Lo Muzio, per la disponibilità sempre dimostrata in diverse occasioni, mettendo a disposizione capacità e competenze sia dal punto di vista sportivo che educativo nel campo delle Arti Marziali, e grazie al suo fantastico Team formato da ragazzi giovani e volenterosi della ASD Scuola Wu Tao Savona, è sempre pronto a partecipare ad eventi di formazioni tecniche a favore delle attività sportive.

Un grande ringraziamento al Presidente del Coni provinciale Cav. Roberto Pizzorno sempre presente e vigile sulla qualità delle iniziative svolte sul territorio provinciale, e l’ASD come una volta di Albissola Mare, che ha reso disponibili i locali e fornito la logistica per un buon svolgimento dei corsi.