Amatori Pallacanestro Savona: in A2 ci sarà anche Carolina Salvestrini, Mario Cambiaso sarà il nuovo presidente

Amatori Pallacanestro Savona comunica alcune importanti novità in vista della prossima impegnativa stagione di A2.

Al raduno fissato per giovedì 25 agosto, oltre alle atlete già confermate: Sansalone, Picasso, Paleari, Zanetti, Poletti, Leonardini e Ceccardi ed in attesa di concludere la trattiva per la giocatrice straniera, la società savonese è lieta di comunicare una ulteriore conferma avendo raggiunto l’accordo con Carolina Salvestrini, esterna, classe 2000, nativa di Lucca, che nello scorso campionato si era contraddistinta per le sue caratteristiche e che aveva dovuto saltare l’ultima decisiva parte di stagione per un’infrazione alle costole.

Carolina coprirà il ruolo di ala piccola che consentirà allo staff tecnico duttilità di impiego e rotazioni con quintetti “leggeri” o “pesanti”.

Da Carolina APS si aspetta una crescita importante in questo secondo anno dopo una buona stagione di ambientamento.

Al contempo APS comunica di aver variato l’assetto dirigenziale con un nuovo Consiglio Direttivo.

Il nuovo Presidente sarà Mario Cambiaso che, dopo molti anni di Vice Presidenza e un fattivo contributo sul campo, prenderà il posto di Mauro Mazzieri al quale vanno i ringraziamenti dell’Amatori e che resterà nei quadri dirigenziali.

Il nuovo presidente sarà coadiuvato da due nuovi Consiglieri: Davide Parodi (che rivestirà il ruolo di Vice-Presidente Responsabile e al contempo di Team Manager) e Alessio Luciano.

In bocca al lupo alla nuova triade.