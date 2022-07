Calciomercato, Albenga. Arrivano le firme: confermati Basso, Gargiulo e Carballo, ufficiali De Benedetti e Scarrone

E' entrata nel vivo la campagna di strutturazione della rosa che mister Pietro Buttu guiderà nella prossima stagione sportiva dell'Albenga.

Per i direttori Chiarlone e Cocito sono state giornate intense e di grande lavoro, ma più di un frutto è stato raccolto.

Partendo dalle conferme, sono tante e di alto profilo: si parte da Juan Pablo Gargiulo, passando per il "Tota" Ezequiel Carballo, ma rimarranno al Riva anche Tomas Basso, Lorenzo Barisone, Diego Dagnino e Fabio Gibilaro.

Con loro anche tre giovani che si sono particolarmente ben distinti nell'ultimo campionato, come il portiere Scalvini, il trequartista Andrea Belvedere e l'attaccante Gabriele Beluffi.

La società bianconera ha confermato anche gli ingaggi già annunciati dei due difensori ex Finale, Tommaso Scarrone e Filippo De Benedetti.

Trattativa in corso infine in mediana: dopo le esperienze con Cairese, Imperia e Savona, non è escluso il ritorno di Mattia Grandoni.