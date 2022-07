Calciomercato: c'è un Varela in più per l'attacco dell'Imperia

Il comunicato:

La Ssd Imperia comunica di aver trovato un accordo per assicurarsi le prestazioni di Ignacio Lucas Varela. L'attaccante firmerà il suo contratto con la società neroazzurra una volta tornato dall'Argentina dove si trova attualmente. Nato il 20 luglio 1990 a Buenos Aires, Varela è una classica prima punta da area di rigore. Forte nel gioco aereo, complice i suoi 188 centimetri di altezza, e in quello di sponda.

La sua carriera inizia in patria con le maglie di Club Ferro Carril Oeste e Colegiales rispettivamente nella seconda e terza serie argentina. Poi il passaggio alla A colombiana con il Llaneros.

A portarlo in Italia è il Derthona con cui disputa parte del campionato di Serie D 2015/2016 con 17 presenze e 7 gol in pochi mesi di permanenza. Da qui nuove esperienze all'estero nella serie A croata, con l'Nk Istra Pola, e in quella maltese con il Floriana.

Dal 2019 torna in Italia e indossa le maglie di Vado, Gelbison Vallo della Lucania, nuovamente Derthona e San Giorgio. In carriera conta 212 presenze e 46 marcature.

A lui va il benvenuto della società e un in bocca al lupo per questa nuova esperienza.