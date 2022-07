Calciomercato, Sanremese. Arriva Luca Maschisone, l'esterno offensivo intrigava da tempo il presidente Masu

Il primo indizio era arrivato con un fitto dialogo a margine di Sanremese - Bra, poi il presidente Masu in conferenza stampa non ha nascosto il suo apprezzamento per Luca Marchisone, talentuoso esterno offensivo ormai ex giallorosso.

Un interesse concretizzato stamattina, con l'annuncio dell'ingaggio del forte giocatore classe 2001.

Il comunicato:

La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la prossima stagione 2022/23 dell’attaccante Luca Marchisone.

Nato a Cuneo il 26 aprile 2001, alto 1.78 per 70 kg, Marchisone è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha giocato nella Berretti del Cuneo e del Torino e poi ha vestito per tre anni in D la maglia del Bra, mettendo a segno 13 gol in 71 presenze. È un esterno d’attacco che può essere impiegato preferibilmente a sinistra, ma può fare anche la seconda punta e all’occorrenza il trequartista.

“Arrivare a Sanremo è motivo per me di grande soddisfazione – spiega Marchisone – la Sanremese mi aveva cercato già a gennaio, poi sono rimasto a Bra. Dopo la semifinale play off sono ripartiti i contatti con la dirigenza biancoazzurra e sono davvero contento che si sia raggiunto l’accordo. A Bra sono stato molto bene, ringrazio tutti perché nei 3 anni con il club giallorosso sono cresciuto molto. Adesso spero di fare ancora meglio in una piazza che ambisce al salto di categoria e che già quest’anno ha disputato una stagione molto intensa ed importante. Sono un attaccante che ama giocare sulla sinistra, ma se il mister vuole posso fare la seconda punta o il trequartista. Ho grande stima dei calciatori matuziani che ho affrontato in questi anni, mi hanno sempre colpito la tecnica di Gagliardi e la forza e la determinazione di Bregliano. Prometto ai miei nuovi tifosi il massimo impegno, sono sicuro che insieme ci divertiremo“.