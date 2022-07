Calciomercato, Vado. I giovani Calò e Liso in pole per ampliare il parco terzini

In attesa di un difensore centrale over che possa implementare il reparto arretrato del Vado, sono in via di definizione due operazioni under per quanto concerne il parco terzini.

Didu potrebbe infatti ritrovare l'ex Chieri Federico Calò, classe 2003, mentre un altro nome sul taccuino del direttore sportivo del Vado, Luca Tarabotto, sarebbe quello di Giuseppe Liso (2005), elemento di grande prospettiva del Bari, nato nel 2005.

Entrambe le operazioni sono in via di definizione e potrebbero essere concretizzate nei prossimi giorni.