Niccolò Bonifazio investito da un’auto mentre si allena lungo la strada tra Oneglia e Diano Gorleri. Il corridore: “È andata bene, ma certe cose non devono succedere”

Brutta avventura, per fortuna a lieto fine, nella tarda mattinata di oggi per il ciclista dianese Niccolò Bonifazio, corridore professionista per la Total Energie, squadra che in questi giorni è impegnata al Tour de France con il suo capitano Sagan, ome racconta lui stesso nelle stories di Instagram: "Ciao a tutti, oggi sono stato tamponato ed investito da un anziano in salita, totalmente sulla destra e in solitaria. È andata bene non sono rimasto sotto l'auto. Qualche giorno e si torna in sella. Grazie a chi c'era sul posto, certe cose non devono succedere".

L’incidente è avvenuto lungo la strada tra Oneglia e Diano Gorleri durante una sessione di allenamento del corridore.

Sul posto è intervenuto un equipaggio della Croce Bianca di Imperia che ha trasportato il corridore al Pronto soccorso dell’ospedale del capoluogo dove gli sono state prestate le cure del caso.

Le sue condizioni sono, comunque, buone.