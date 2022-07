Nuoto. Pollice alto per Idea Sport ai Campionati Regionali staffette

Hanno avuto svolgimento lo scorso week-end presso la piscina “La Sciorba” di Genova le finali del Campionato Regionale di staffette di categoria che hanno visto i giovani atleti del panorama natatorio ligure confrontarsi in vasca lunga nelle staffette 4x100 stile libero, 4x200 stile libero e 4x100 misti per le categorie Ragazzi, Juniores e Cadetti. La rappresentativa della società “Idea Sport” di Albenga, seguita a bordo vasca dal tecnico CAMPI Tiziana, ha visto i suoi atleti salire più volte sul podio consentendo alla società ingauna di confermarsi importante realtà nel panorama natatorio del Ponente Ligure.

Medaglia d’oro e quindi titolo di campionesse regionali nella staffetta 4x100 misti, categoria Ragazzi Femmine, per la staffetta composta da ALBERTI Gaia, BALBIS Anna, ZAGO Beatrice e PIRROTTA Sara. Sempre per la staffetta 4x100 misti, ma categoria Juniores Maschi, medaglia d’argento e quindi titolo di vice-campioni regionali per la staffetta composta dagli atleti BOSTICCO Federico, PANDOLFI Emanuele, CACCIAMANI Ruben e VERNALEONE Daniele. Terzo gradino del podio e quindi medaglia di bronzo per la staffetta 4x100 stile, categoria Ragazzi Femmine, composta da PIRROTTA Sara, IMBESI Nicole, ZAGO Beatrice e BALBIS Anna cui è seguita, nella medesima specialità, ma categoria Juniores Femmine, la medaglia di bronzo per la staffetta composta dalle atlete BALBIS Emma, RICCARDI Matilde, ALBERTI Sofie e VIO Camilla; altra medaglia di bronzo nella staffetta 4x200 stile, categoria Juniores Maschi, per gli atleti BOSTICCO Federico, ARESI Stefano, VERNALEONE Daniele e CACCIAMANI Ruben.

I risultati conseguiti dagli atleti dell’Idea Sport di Albenga hanno consentito di realizzare un punteggio totale di assoluto rispetto che andrà a sommarsi a quelli che gli atleti ingauni conseguiranno dai piazzamenti che conosceranno nelle finali regionali individuali di categoria in vasca lunga che avranno svolgimento il prossimo week-end sempre presso la piscina “La Sciorba” di Genova.