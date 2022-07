I Pirates rilanciano subito, ci sono già le prime novità per la prossima stagione: Ivano Ronco rinforza la side line

La stagione e’ terminata ma i Pirates non si fermano. Dopo l’ottimo campionato culminato con l’approdo alla semifinale di 2° divisione, poi purtroppo persa contro i vincitori del campionato ovvero, gli Skorpions Varese, la compagine ligure ha iniziato una massiccia campagna di rafforzamento.

La prima pedina del programma che andra’ a rinforzare la parte tecnica, e’ una vecchia conoscenza Pirates.

Si tratta di Ivano “Ivy” Ronco, che andra’ a rinforzare la side line affiancando i nostri allenatori per gli Special team . Ivano ha un curriculum di tutto rispetto sia come giocatore ,nella posizione di running back nelle file dei Pirates e dei Giaguari Torino, sia come Coach degli Special team e assistant coach dei runningbacks nei Giaguari Torino dal 2010 al 2020 in serie A e nelle giovanili Under 19 del team piemontese, lavorando fianco a fianco con coach ed atleti USA. Vanta anche una importante esperienza nel Blue Team Junior Under 19 con la partecipazione, sempre in qualita’ di Special team coach e runningback coach , nei campionati Europei di categoria degli anni 2011, 2015, 2017.

Eugenio Meini, DS Pirates 1984 .”In accordo con la dirigenza e visto gli ultimi risultati , abbiamo deciso di rinforzare ulteriormente la squadra, partendo proprio dalla parte tecnica degli allenatori. Ivano e’ una persona che sicuramente portera’ qualita’ e quel rinnovamento tecnico di cui abbiamo bisogno. Lavorera’ in affiancamento al nostro allenatore Mimmo Abate, migliorando e sviluppando il reparto in un ottica di crescita e potenziamento. Stiamo ancora lavorando sia per il reparto giocatori sia che per il reparto allenatori ed avremo comunque altre grosse novita’ in arrivo.”

Nel frattempo Domenica scorsa, si e’ svolta presso la Societa Mutuo Soccorso di Luceto, la cena di fine stagione dei Pirates. Tutti i componenti di tutti i team Pirates presenti. Ai rituali saluti del Presidente Michele Giacchello, si e’ unito anche il Sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini, che ha ribadito il legame che unisce sempre di piu’ i Pirates al territorio albisolese. A sugellare questo legame , il Sindaco ha consegnato una targa ricordo quale ringraziamento per gli ottimi risultati raggiunti a livello sportivo e all’impegno della societa Pirates a portare in alto il nome di Albisola Superiore. A fine serata sono stati consegnati i premi del 2022. Quale MVP del team senior , targa a tutta la squadra per la vittoria storica della Division . Riconoscimenti per gli MVP di flag football Under 13 a Jacopo Sgroi Bandelli e per Under 15 a Tommaso Bianchini. Per la flag femminile a Carola Bianchelli e per il tackle femminile a Selina Pasquero e Mathilda Monni .