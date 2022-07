Calcio, Ceriale. Saranno Luca Sansone e Matteo Buscemi i due tecnici dei Giovanissimi Under 15

Cambiamenti in vista anche per le due squadre della Leva dei 2008. Chiuso il percorso insieme alla triade Biolzi – Massimelli – Biggi, si apprestano ad iniziare un nuovo ciclo con uno staff tecnico del tutto rinnovato.

Torna ufficialmente in panchina Mister Luca Sansone. Già nostro tecnico nella stagione 2020-2021 proprio con questo gruppo, è un allenatore capace e di grande esperienza. Qualificato Uefa B, sa relazionarsi in maniera positiva e costruttiva con gli adolescenti. Confidiamo che questa stagione possa intraprendere il suo percorso nella sua interezza senza gli intoppi causati dalla pandemia.

Il secondo volto è una piacevole new entry. Entra a far parte dello staff tecnico del Ceriale Progetto Calcio Mister Matteo Buscemi. Giovanissimo, ma già con un grande curriculum all’attivo. Anch’egli qualificato Uefa C, ha già 7 stagioni da allenatore alle spalle: prima come secondo in squadre del settore giovanile del Pietra Ligure e poi come primo in altrettante del Finale. La scorsa stagione ha affiacato Mister Alessando Giunta nella positiva avventuta del Vadino Fc.

Matteo Buscemi è stato fortemente voluto dal Responsabile del Settore Giovanile Luca Stella: inserire figure fresche, giovani, preparate e volenterose è uno dei suoi must con l’obiettivo di creare un ambiente stimolante, sereno ed in continua crescita.

Potrete cominciare a conoscerli meglio e a conoscere i progetti dedicati alla leva 2008 partecipando agli Open Day gratuiti. Il primo è previsto il 21 Luglio dalle 18.30 alle 20.00 ed è aperto a tutti.