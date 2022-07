Calcio, Savona: Carcarese, Aurora e Dego le prime avversarie nelle amichevoli estive

Ancora qualche operazione di mercato da ultimare e poi per il Savona sarà tempo di iniziare il proprio percorso all'interno della stagione 2022/2023.

il via della preparazione per gli Striscioni è stato fissato per lunedì 8 agosto, quando mister Girgenti si ritroverà insieme ai propri calciatori per iniziare gli allenamenti.

I primi impegni in campo ufficializzati saranno in Val Bormida: precisamente il 25 agosto al Candido Corrent, per un test con la Carcarese, mentre il 31 agosto spazio al secondo "Memorial Maria Rosa Romero in Boetti" per il trianngolare con Aurora e Dego.