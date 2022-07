Calciomercato, Argentina Arma. Le ambizioni non si fermano, presi Ventrice, Calvini, Crudo e Cutellè

L’Argentina Arma ha posto con ancor più forza il piede sull’acceleratore, confermando nell’arco di questa prima parte di settimana un buon numero di operazioni.

Gli armesi si pongono come riferimento per il girone ponentino di Seconda Categoria, grazie anche agli arrivi del portiere Paolo Ventrice, ex Taggia, del difensore Davide Calvini, e degli attaccanti Erik Crudo e Matteo Cutellè.

Una prima spina dorsale dell'organico affidato a mister Prunecchi di altissimo profilo per la categoria, a conferma delle ambizioni altissime che i rossoneri ripongono per il primo campionato della loro nuova storia.