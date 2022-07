Calciomercato. La Sanremese presenta il suo centravanti, ha firmato Massimo Camilli

La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la prossima stagione 2022/23 dell’attaccante Massimo Camilli.



Nato a Roma il 18 gennaio 1995, alto 1.91 per 80 kg, Camilli è cresciuto nel settore giovanile del Pescara ed è stato anche aggregato alla prima squadra. Ha vestito le maglie di Celano, Sambonifacese, Castiglione, Brescia (il 3 agosto 2015 è sceso in campo con le rondinelle in Coppa Italia contro la Cremonese), Tre Fiori (San Marino), Sangiovannese, Lanusei, Torres, Villafranca, ancora Lanusei e Insieme Formia. Quest’anno con i pontini ha messo a segno 13 gol.



“Sono entusiasta di essere qui – dichiara Camilli – avevo diverse richieste ma sono certo di aver scelto la piazza giusta per esaltare le mie caratteristiche. La città è molto bella e il club ha grandi ambizioni. Sono una punta centrale che ama giocare per la squadra, attaccare la profondità e, se serve, far salire nello stesso tempo i compagni. Sono un generoso, non mi tiro certo indietro quando si tratta di lottare per qualcosa di importante. È la prima volta che gioco nel girone A della serie D, so che ci sarà una folta concorrenza e che diverse compagini si stanno attrezzando per il salto di categoria. Cosa mi sento di promettere ai tifosi? Mi piace far parlare il campo, di sicuro darò il massimo per questa maglia e in ogni partita proverò a lasciare il segno“.