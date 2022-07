Calciomercato. Nicolò Alfano riparte dall'Eccellenza lombarda: "La Sestese è il club che mi ha voluto più di tutti"

Sarà scritta nel campionato di Eccellenza lombarda la nuova pagina del libro calcistico di Nicolò Alfano.

La punta ingauna, nell'ultima stagione al Pietra Ligure, ha infatti firmato con la Sestese, nell'ultimo campionato quarta forza del girone A.

Un'operazione ventilata da tempo, ma ufficializzata ieri dal club di Sesto Calende in un comunicato:

Il reparto offensivo si prepara a fare faville con l'ingaggio di Nicolò Alfano, in arrivo dal Pietra Ligure. Attaccante classe 1998, nella passata stagione ha messo a segno la bellezza di diciotto reti, coronate da niente di meno che dodici assist. Con simili numeri, non stupisce che lo volessero in tanti, ma la nostra dirigenza è riuscita a portarlo in biancazzurro.

"Ho scelto la Sestese perché è la squadra che ha dimostrato di volermi più di chiunque altro – ha dichiarato – e questo è un fattore da non sottovalutare. Ho sentito subito la fiducia della società e spero di togliermi delle belle soddisfazioni insieme a tutti loro e ai miei compagni, che non vedo l’ora di conoscere".Tanto entusiasmo e tanta voglia di iniziare questa avventura da parte della nostra new entry, che vorrebbe provare a ripetere quanto fatto l'anno scorso. "Non mi nascondo – ha ammesso – sarà uno dei tanti obiettivi di quest’anno".