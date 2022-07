Calciomercato, Sanstevese. Mister Ramoino avrà in rosa anche Davide Monda

Nel corso della sua attività calcistica nelle prime squadre, ha presidiato nella Seconda Categoria campana, vestendo le maglie di: Città di Nola, ASD San Paolino Calcio e AS Total FC, dopodiché, in occasione del suo approdo in Liguria per motivi di lavoro, durante la scorsa stagione, ha indossato la maglia del Real Santo Stefano, indossando spesso la fascia da Capitano.

"Questo sarà il mio secondo anno in Liguria, mi auguro di fare una buona preparazione per essere pronto in occasione dei primi appuntamenti della stagione. Ci tengo a quest'aspetto per evitare infortuni iniziali che possono pesare sul resto della mia stagione, dato che lo scorso anno questa problematica mi ha tenuto lontano per un pò dagli allenamenti e dal campo".