Mentre si stanno svolgendo numerosi i Corsi di Scuola Vela presso la Scuola di mare Pino Carattino, gli atleti dei gruppi agonistici giovanili del Varazze Club Nautico regalano soddisfazioni.

A Tessalonicco in Grecia, la squadra Ilca 6 ha partecipato al Campionato Europeo accompagnata dall'allenatore Lorenzo Ferro. Michelangelo Vecchio classe 2005 ha conquistato con grinta e determinazione un bellissimo 15° posto piazzandosi sempre tra i primi 20, penalizzato tra l'altro da una squalifica.

Buona la prestazione di tutta la squadra composta da Filippo Roantin (54 in finale Silver), Lorenzo Sorrenti (63° in finale Silver),Dario Deambrogio (9°in finale Emerald) e Riccardo Pignatelli (64 in finale Emerald).

La squadra si è quindi trasferita a Crotone per l'Italia Cup dove Filippo, 14° overall ha sfiorato il podio U17, Dario Deambrogio si è classificato 21° e Riccardo Pignatelli 24°.

Riposo per Michelangelo Vecchio, in vista della imminente partecipazione al campionato Mondiale Ilca 6 in Texas dal 23 al 30 luglio. Soddisfazione anche per i risultati ottenuti dalla squadra Optimist allenata da Matteo Pizzorno e da Alessandro Vercellino che alla Selezione Zonale svoltasi a Imperia per il Campionato Italiano in singolo, ha selezionato 6 atleti: Filippo Molinari e Sophia Piccio nella categoria 2008-2010, Giovanni Olivieri, Lorenzo Perazzi e Claudia Dabbono nella classe 2011, Alessandro Radice nella classe 2012.