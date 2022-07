Slot machine gratis: tutto quel che c’è da sapere

Sono davvero tanti i giocatori che amano divertirsi e trascorrere del tempo grazie alle slot machine gratis, non solo in Italia ma anche nel resto del mondo.

Si tratta, infatti, di una forma di intrattenimento, che non richiede alcuna forma di pagamento e quindi permette di non spendere un solo centesimo. Un altro aspetto conveniente e vantaggioso dei giochi di slot gratis, per altro, va individuato nel fatto che non richiedono il download di software o programmi sul computer.

È possibile usufruirne non solo da pc ma anche tramite i device mobili, a prescindere dal fatto che abbiano un sistema operativo iOS o Android. In base a quanto previsto dalle leggi ADM, è possibile giocare senza effettuare alcun versamento in quanto non prevedono alcuna registrazione da effettuare sul sito concessionario.

Come cominciare a giocare alle slot gratis

Per iniziare a giocare alle slot machine online gratis non bisogna far altro che cliccare sul pulsante di avvio del programma e aspettare il caricamento del casinò. Quando la procedura di loading è stata completata, si può cominciare, approfittando del fatto che non ci sono limiti temporali e, quindi, si può giocare fino a quando si vuole.

Nel caso in cui il credito virtuale a disposizione termini, non c’è niente di cui preoccuparsi, dal momento che in tale eventualità basta ricaricare la pagina, così che la sessione di gioco possa essere resettata: il che permette di tornare ad avere a disposizione il saldo di partenza.

Ovviamente ogni slot gratis prevede delle regole specifiche e ha caratteristiche uniche; possono anche essere previste delle offerte di benvenuto per invitare i giocatori che lo desiderano a registrarsi e a iniziare a giocare con denaro vero. Ma, sia chiaro, si tratta di un’opzione facoltativa e non c’è alcun obbligo da questo punto di vista.

I consigli per iniziare

Prima di cominciare, anche se si sta parlando di slot gratis e che quindi non possono far perdere soldi, è sempre buona norma leggere con la massima attenzione tutte le informazioni e le indicazioni relative al meccanismo di funzionamento e alle regole del gioco.

Si tratta a tutti gli effetti di un passatempo, ed è importanti che l’accesso alla slot online non si trasformi in un’ossessione: insomma, meglio stare alla larga dallo spettro della ludopatia, perché lo scopo è divertirsi, e non certo incappare in una dipendenza patologica. Il gioco d’azzardo deve essere effettuato sempre in sicurezza e in maniera responsabile.

Perché sceglie le slot gratis

Le slot online gratis che non richiedono di scaricare alcun software offrono la possibilità di testare una vasta gamma di titoli fra quelli che vengono proposti dalle più note software house nel comparto dei giochi di casinò: fra gli altri, vale la pena di citare nomi come Payson, Pragmatic Play e NetEnt. Stiamo parlando di provider di comprovata affidabilità che forniscono giochi legali, vale a dire conformi ai requisiti previsti dal possesso della licenza ADM e rispettosi delle leggi in vigore.

Ebbene, tali provider mettono a disposizione, per i giochi che immettono sul mercato, anche le rispettive versioni gratuite, per consentire a tutti di capire come sono fatti e di prendere dimestichezza con colori, simboli e meccanismo di funzionamento.

Una grande varietà di opzioni

Le slot online gratis nel giro di breve tempo hanno riscosso un livello di gradimento sempre più elevato per tanti motivi:

- Il meccanismo di gioco semplice

- Le tante possibilità di scelta

- Il divertimento garantito dalle sessioni di gaming

Si può affermare che le slot online gratuite svolgano una funzione di traino rispetto al comparto dei casinò online, che nel corso degli ultimi tre anni ha conosciuto una crescita esponenziale, dimostrata dai numeri ufficiali dell’AAMS.

Sono più di tre milioni gli utenti del nostro Paese che hanno contribuito al successo delle slot e che giorno dopo giorno si connettono alle piattaforme messe a disposizione dagli operatori ADM, anche per effetto dell’evoluzione tecnologica di cui è protagonista il settore.

Dal punto di vista tecnico, le specifiche delle slot machine gratis sono identiche a quelle delle slot che prevedono un pagamento in denaro vero. Questo vuol dire che le linee di pagamento sono le stesse, come pure le probabilità di vincita e le combinazioni. Lo stesso dicasi per il valore di Return To Player.

Giochi unici e memorabili

Gli sviluppatori delle principali software house sono sempre al lavoro per migliorare le slot online gratuite, che oggi come oggi sono giochi emozionanti e appassionanti come le versioni arcade più all’avanguardia. Il ricorso al linguaggio HTML, in contemporanea con l’abbandono della tecnologia Flash, ha migliorato la fruizione sia da desktop che da dispositivi mobili.

Ma ci sono davvero tanti motivi per cui vale la pena di iniziare a usare le slot gratis, e per scoprirli tutti non rimane altro da fare che giocarci subito.