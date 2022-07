La coppia Maraglia - Cucatto primeggia a Cerialevela

Gli attesi protagonisti (già vincitori della passata edizione della CerialeVela), Nora Maraglia e Simone Cucatto non hanno tradito le attese della vigilia: da favoriti si sono infatti aggiudicati nettamente la classica dedicata alla classe 420 al largo di Ceriale.

I due velisti loanesi, che si sono imposti in tutte e quattro le prove disputate nel fine settimana, hanno preceduto i portacolori del Circolo Velico Ventimigliese Filippo Lorenzi e Giancarlo Noris Gasco ed i compagni di circolo (CN Loano) Anita Garassini ed Elena Gandolfo; quest’ultima, come prodiere, è subentrata nella seconda giornata di regate alla compagna Haik Versace. Grande soddisfazione alla fine per il successo di squadra per il presidente del circolo loanese Gianluigi Soro. C’era grande attesa per gli appassionati della vela per la classica cerialese che ogni anno fa conoscere i giovani più promettenti del panorama velico ligure. La regata era anche valida quale prova del Campionato Ligure della classe 420. “CerialeVela”, che viene organizzata dalla locale sezione della Lega Navale, insieme alla “Ponentina”, rappresenta uno degli appuntamenti clou dell’estate velica in Riviera, una vetrina ideale per i nuovi talenti per mettersi in mostra. La manifestazione, pur registrando un numero limitato di iscritti, è stata caratterizzata da una serie di prove spettacolari ed ha avuto comunque una ricca cornice di pubblico: infatti è stata seguita dalla costa da un gran numero di appassionati, turisti e curiosi. Alla fine grande la soddisfazione per gli organizzatori e per il presidente del club velico cerialese Germano Patrone.