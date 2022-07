Consigli su come scegliere siti di scommesse stranieri affidabili

Sei un appassionato di scommesse sportive online ma i siti AAMS non ti soddisfano più? Vuoi cercare altrove ma non sai come scegliere un bookmaker straniero affidabile?

Niente paura, sei arrivato nel posto giusto. In questo articolo, grazie all’intervento di uno dei massimi esperti in materia, cercheremo di aiutarti quanto più possibile su questa tematica, in modo che potrai, in completa autonomia, riconoscere i migliori siti di scommesse sportive stranieri online.

Fattori da tenere in considerazione durante la scelta di un bookmaker online straniero

Diamo quindi il benvenuto a Vittorio Rossi, uno dei principali esperti nel mondo del gioco d’azzardo online che fornisce anche servizi di consulenza ed analisi per Onlinecasinostranieri.com

La prima cosa che vogliamo chiederti è: dal momento che si sta parlando di bookmakers non AAMS, a cosa bisogna fare attenzione?



A prima vista, i siti AAMS e i siti di scommesse stranieri affidabili potrebbero sembrare praticamente identici; scavando più a fondo, però, si può comprendere come esistono delle differenze sostanziali, che gli scommettitori non dovrebbero assolutamente tralasciare.

La prima cosa a cui fare attenzione consiste nell’affidabilità del sito di scommesse scelto. Dal momento che non c’è un’Autorità forte come l’AAMS a regolamentare questa tipologia di piattaforme, potrebbe essere molto facile imbattersi in siti specchio o fake, costruiti solo ed unicamente per truffare i giocatori.

Proprio per questo motivo, andate subito a vedere se tale bookmaker possiede una licenza, effettuando anche qualche veloce ricerca su Google per scoprire come è recensito dagli altri utenti.

Sappiamo però che la licenza non è l’unico fattore da tenere in considerazione; giusto?



Assolutamente no. La licenza è il primo presupposto per verificare l’affidabilità di un sito di scommesse straniero.

Un altro importantissimo fattore consiste nel verificare che il bookmaker scelto paghi immediatamente le proprie vincite, senza bloccarle per un tempo indefinito utilizzando qualche scusa.

Una piattaforrma seria ed affidabile non trova scuse per non pagare le tue vincite, bensì le rende subito disponibili per il prelievo e ti offre metodologie di pagamento comode e sicure.

Ecco, parlando delle opzioni di pagamento, possono essere un indicatore di affidabilità?



Certo che sì. Credo che chiunque veda l’adozione di metodi di pagamento quali MasterCard, Visa, Paypal ed altri, riesca già ad intuire che si sta trovando di fronte ad un bookmaker serio e che tiene all’esperienza di gioco degli scommettitori.

Al contrario, se una piattaforma include metodi di pagamento semi-sconosciuti o poco utilizzati dagli utenti, non solo rischia di non avere successo, ma solleva un bel punto interrogativo nella mente di tutti gli scommettitori.

Cosa non fare quando si scelgono i migliori siti di scommesse stranieri

Abbiamo anticipato in precedenza che esistono molti siti truffa; in cosa non deve cadere lo scommettitore?



Sì esatto. Purtroppo esistono delle piattaforme che sono state costruite per assomigliare in tutto e per tutto a veri siti di scommesse online, per poi rivelarsi delle truffe belle e buone.

Lo scommettitore non deve assolutamente cadere in tentazioni quali Bonus molto sensazionalistici: se un’unica piattaforma offre il doppio del Welcome Bonus di tutte le altre piattaforme, qualche domanda dovrebbe scattare spontanea.

Questi siti utilizzando il fattore “wow” per far cadere in trappola alcuni utenti, pertanto bisogna stare molto all’erta.

Oltre a ciò, è anche utile paragonare le varie quote degli eventi principali: una cosa è trovare delle quote più vantaggiose su un determinato sito piuttosto che su un altro, un’altra però è trovare delle quote esageratamente vantaggiose, sintomo che forse quel bookmaker non è veramente chi dice di essere.

Conclusioni

Noi ringraziamo innanzitutto il nostro Esperto che ci ha fornito alcuni consigli utilissimi per la scelta di bookmaker stranieri online; speriamo che l’articolo odierno vi possa essere stato d’aiuto per una maggiore comprensione di questa tematica.