Imperia, affaire Varela parla il procuratore Edoardo Siracusa "Chiedo scusa all'Imperia, mi spiace"

L’ Imperia ha trovato il ‘puntero’….anzi no. “Le divergenze tra Ignacio Varela ed il suo procuratore Eduardo Siracusa” – così si legge nel comunicato (QUI) del club neroazzurro – hanno fatto saltare l’approdo del centravanti alla corte di Alessandro Lupo. “ Voglio subito chiarire che l’Imperia non c’entra nulla, con noi si è comportata benissimo. Ed io voglio porgere le mie scuse alla società” così esordisce l’agente contattato dalla nostra redazione.

Nato a pochi chilometri dal Centro Tecnico della Selecìon Argentina a Buenos Aires, Siracusa è un personaggio pittoresco che, prima di finire dietro la scrivania, aveva difeso le porte di Sanremese e Savona tra le altre ed è stato preparatore dei portieri all'Albenga, la scorsa stagione, nell'era Ferraro: “ Mi spiace davvero per l’Imperia meno per il giocatore col quale ormai si dovrà ricomporre il rapporto. Come da accordo con il mio assistito, ho firmato un pre-contratto con la nuova società facendo i suoi interessi ma non voleva che tutto venisse reso pubblico. Poi ci sono stati alcuni screzi personali e siamo arrivati a questo punto.”

Il giocatore inoltre pare non abbia gradito alcuni commenti degli appassionati circolati sul web in questi giorni ma Siracusa aveva la soluzione:” Ad Ignacio avevo raccontato il prestigio di un club come l’Imperia e, con le sue prestazioni, avrebbe convinto la dirigenza a tenerlo negli anni successivi. “ Nella prospettiva dell’agente, data l’età non più verde dell’assistito, c’era un accordo più duraturo piuttosto che un contratto a cifre maggiori ma per meno stagioni. E Siracusa chiude la porta:” Avevo accettato alcune sue scelte precedenti perché il periodo della pandemia è stato difficile per tutti. Ma adesso no. Se vorrà, dovrà trovarsi la squadra da solo e non sarà facile proporsi.”

Ormai ligure adottivo, non ha perso la cadenza argentina e la favella che ammalia, comunque sempre diretta:” Mi era già capitato in passato che alcuni miei assistiti si montassero la testa. Dopo un po’ pensano di essere ‘arrivati’. Ma il calcio locale lo conosco bene: aveva portato Sosa e Galoppo alla Sanremese, e Battipiedi e Massi all’Imperia. Nella mia scuderia ho oltre 70 giocatori.”

Facile allora chiedersi se, tra questi , non ci sia un altro attaccante che faccia al caso dell’Imperia:” Ciò che maggiormente mi preme adesso è chiarire la mia posizione con la società. Con la famiglia Del Gratta ho sempre avuto un ottimo rapporto ed anche il DS Fava era piuttosto rammaricato quando ha ricevuto la chiamata. Sono davvero dispiaciuto ma anche sicuro che l’Imperia troverà un altro centravanti.”

L’Imperia dovrà così tornare sul mercato e sfatare quella che sembra diventata una maledizione dopo le deludenti parentesi di Grazhdani, Cappelluzzo e Rosati e l’addio del bomberino Lorenzo Cassata.

Così come sarà deluso anche mister Lupo che aveva mostrato il suo apprezzamento per Varela, secondo le parole di Siracusa.” Lo aveva cercato già ai tempi della Sanremese e lo scorso anno all’Albenga. E’ il suo attaccante ideale: forte di testa e spalle alla porta. Centravanti vecchio stampo che riesce a fare giocare bene le ali, magari non segna a raffica ma fa salire la squadra come pochi altri.”

Si aggiunge dunque un’altra pagina al romanzo del calciomercato: il best-seller più letto dai pallonari. Fatto di promesse, di parole date e poi ritirate. Di accordi annunciati e poi saltati dopo 48 ore. Il calcio appassiona anche per questo.