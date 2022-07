Lo schiacciatore di Arma di Taggia Simone Parodi ingaggiato dal Cuneo Volley "Vorrei finire qui la carriera"

"Super contento di tornare a Cuneo! Qui ci sono cresciuto, non è una squadra o una società come le altre per me, è il Club per eccellenza. Con questo ritorno diciamo che si chiude un cerchio, nel senso che vorrei finire la mia carriera dove l’ho iniziata e quindi non vedo l’ora di iniziare la preparazione e tornare in quell’ambiente dove ho vissuto emozioni fortissime. Anche ritrovare Max per me è un motivo in più, lo conosco da tanto tempo e ritengo sia molto competente" - queste le parole di Simone Parodi dall’alto della Torre Civica di Cuneo, dove ha girato il video di presentazione.