I Casinò AAMS vs. Casinò online stranieri: vantaggi e svantaggi

Se dovessimo comparare gli operatori con una regolare licenza di gioco AAMS ed i siti che operano al di fuori della regolamentazione nazionale, troveremmo sicuramente delle differenze sostanziali. In tal senso, abbiamo individuato per voi alcuni degli aspetti positivi (e negativi) delle due tipologie di casinò che potranno schiarirvi le idee e decidere per la soluzione che considerate maggiormente adatta alle vostre esigenze.

Cosa differenzia le due tipologie di operatori?

Anzitutto, va detto che i casinò stranieri, a differenza dei siti AAMS, propongono di norma condizioni bonus estremamente vantaggiose per i giocatori e con poche limitazioni. I siti regolamentati AAMS, invece, tendono ad offrire condizioni bonus abbastanza standardizzate e di rado propongono bonus di benvenuto senza deposito.

Un altro aspetto da non trascurare, risultano le limitazioni in termini di deposito minimo e somme massime prelevabili. Ebbene, in tal senso, i siti stranieri garantiscono importi minimi di deposito inferiori e prelievi massimi elevati rispetto ai siti AAMS. Questo ovviamente risiede nella diversa regolamentazione – mentre i siti con licenza AAMS devono adeguarsi alla normativa nazionale, che impone criteri standard anche riguardo le soglie massime prelevabili, i casinò stranieri non hanno alcuna restrizione in proposito, potendo definire con molta flessibilità i propri criteri relativi ad importi depositabili e prelevabili.

In termini di metodi di pagamento, invece, i siti AAMS offrono solitamente una lista estremamente ampia di metodi di pagamento – da Carta di Credito, agli eWallet, Paypal e Bonifici bancari. A nostro parere, i siti stranieri si pongono sullo stesso piano, garantendo una lista di metodi di deposito e prelievo che includono, solitamente, Carte di Credito/Debito, Skrill, Neteller e talvolta anche criptovalute com Bitcoin o Litecoin.

Quale tipologia di casinò risulta maggiormente sicuro?

Se cercate un sito trasparente e che vi dia le giuste garanzie in termini di protezioni dati e tutela delle vostre informazioni finanziarie, vi suggeriamo di optare per un sito AAMS. La risposta è semplice. I siti AAMS sono soggetti ad una normativa nazionale ed hanno adeguato il proprio modello di business in base ai criteri imposti dall’autorità governativa. Che si tratti di tutela del gioco responsabile, supporto clienti, tutela di informazioni finanziarie e dati personali, sui siti regolamentati andate sul sicuro.

Potremmo dire lo stesso dei siti stranieri – ma in tal caso, la valutazione va fatta caso per caso. Vi sono siti non AAMS (la maggioranza) estremamente affidabili con anni di esperienza nel settore del gioco d’azzardo online. Altri, invece, che si sono affacciati solo di recente nel settore e che non offrono le giuste garanzie. Pertanto, prima di iscrivervi su un sito non AAMS, raccogliete sempre le vostre informazioni – verificare le recensioni online, sfogliate la pagina FAQ del sito, chiedete informazioni nella chat di supporto. Insomma, rendetevi conto di che operatore si tratta.

Chi offre il supporto clienti migliore?

Anche qui la valutazione va fatta caso per caso. In molti siti non AAMS, il supporto clienti non risulta disponibile in lingua italiana. Gli agenti del supporto, spesso, fruiscono dell’applicazione di google traslatore per comunicare con voi. Abbiamo testato diversi siti non AAMS, tramite chat dal vivo, e possiamo garantirvi che non abbiamo nessun particolare problema in termini di comunicazione.

I siti AAMS, invece, offrono tutti un supporto in lingua italiana ed un numero telefonico a cui rivolgersi laddove avreste bisogno di parlare direttamente con un operatore. Lo strumento di assistenza telefonico, in molti siti stranieri, non risulta presente – spesso troverete un numero telefonico internazionale che potrebbe costarvi tariffe addizionali al minuto.

Insomma, punto preso. Se parliamo di assistenza clienti in lingua italiana, la scelta ricade sui siti regolamentate. Ci teniamo comunque a dire che i siti non AAMS legali offrono un supporto clienti attraverso diversi canali (chat dal vivo, contact forma, email etc) ed i tempi di risposta (soprattutto in chat) sono rapidissimi.

Allora cosa ci suggerite di scegliere?

A nostro parere, le due tipologie di casinò si equivalgono in termini di vantaggi/svantaggi. Certo, se la vostra premura è quella di rivolgervi ad un operatore sicuro, con un supporto clienti in lingua italiana, che vi garantisce garanzie in termini di sicurezza, iscrivetevi ad un sito AAMS.

Se, invece, il vostro obiettivo è di riscattare bonus generosi, un palinsesto di giochi con migliaia di titoli ed avere poche limitazioni in termini di importi prelevabili, allora il nostro suggerimento ricade sui siti non regolamentati.

Il nostro suggerimento finale? Fate la vostra scelta ed iniziate a giocare!