Pallapugno, l'Imperiese inaugura i playoff: Raviola attende Gatto a Dolcedo

La Serie A di pallapugno entra nella fase calda. Questa sera, a Dolcedo, si inaugurano i playoff della stagione 2022: a partire dalle 20:30, Federico Raviola sfiderà Cristian Gatto.

Nella prima giornata della seconda fase sarà dunque Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese contro Araldica Castagnole Lanze; la direzione di gara spetterà a Piera Basso e Sergio Olivieri. Chiuderà il programma della prima giornata playoff Cortemilia-Subalcuneo, domenica sera.

In campionato, l'Imperiese ha chiuso la stagione regolare al secondo posto (con 13 punti) e Castagnole al quarto con 11. Tolta la semifinale di Coppa Italia, persa contro Massimo Vacchetto, la quadretta di Raviola è scesa in campo l'ultima volta proprio contro Gatto, a Castagnole, vincendo per 4-9. Nel turno successivo, il forfait medico chiesto dalla Alusic Merlese aveva tenuto i liguri ai box.

Tra le fila dei piemontesi, la spalla sarà ricoperta da Davide Amoretti: grande ex dell'incontro.