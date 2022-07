Tennis. Il Circolo Pietra Ligure è in festa, Federico Dallan è campione regionale Under 14

E’ un risultato di altissimo prestigio quello ottenuto da Federico Dallan, tennista classe 2008, a Valletta Cambiaso, culla del tennis genovese.

Il giovane talento del Circolo Tennis Pietra Ligure, seguito dal maestro Marco Boesso, ha infatti saputo confermare il titolo regionale Under 13, imponendosi pochi mesi più tardi anche nel tabellone Under 14.

Un tabellone sulla carta non agevole, ma la vittoria in semifinale contro Elia Cesare, testa di serie numero uno, ha dato la spinta giusta per superare anche il rappellino Lorenzo Alfano.

Ora lo sguardo si sposta verso Roma, dove si terranno i campionati italiani.